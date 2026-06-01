Игорь Мартынов поздравил всех жителей Астраханской области с Днем защиты детей

Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов поздравил жителей региона с Международным днём защиты детей.

"Этот праздник – символ нашей общей ответственности за подрастающее поколение, напоминание о том, что забота о детях, их благополучие и всестороннее развитие – приоритеты семьи, общества и государства. Астраханская область по праву гордится подрастающим поколением — талантливым, активным, инициативным. Ребята добиваются высоких результатов в обучении, спорте, творчестве. В регионе созданы все условия для учебы и творчества, духовного и физического развития детей, организуются площадки для семейного отдыха, благоустраиваются территории, где ребятам весело и интересно проводить свободное время. Особое внимание уделяется строительству современных детских садов, школ, спортивных объектов, развитию сферы здравоохранения, реализации проектов, направленных на выявление способностей и сопровождение талантливых ребят, оказанию государственной поддержки семьям с детьми", - говорится в поздравлении спикера регионального парламента.

Игорь Мартынов поблагодарил всех, кто сегодня передает детям свои знания и опыт, отвечает за их здоровье и развитие, воспитывает в них чувство гордости за родную страну.

"Спасибо за ваше щедрое сердце, заботу и терпение. Отдельные слова признательности – многодетным и приёмным родителям, тем, кто взял на себя заботу о детях-сиротах и оставшихся без попечения родителей", - подчеркнул спикер.

И обратился к юным астраханцам: "Дорогие ребята! Впереди вас ждут летние дни отдыха. Пусть они запомнятся вам интересными событиями, солнечной погодой и хорошим настроением. Не переставайте мечтать, ставить перед собой новые цели, верить в себя и свои силы! Желаю вам крепкого здоровья и ярких положительных эмоций. А нам, взрослым, не забывать о том, что мы в ответе за счастливое будущее наших детей, в котором обязательно есть место улыбкам, детскому смеху и исполнению заветной мечты!"