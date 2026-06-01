01 Июня 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Сергей Кравчук сообщил, что фестиваль «Счастливый Хабаровск» в День города посетили десятки тысяч жителей и гостей краевой столицы

Грандиозный фестиваль «Счастливый Хабаровск» на центральной улице Муравьева-Амурского прошел в краевой столице ко Дню основания города. На время его проведения был перекрытучасток от улицы Дзержинского до Комсомольской площади.

Программа фестиваля поразила масштабом и разнообразием.

Здесь можно было увидеть выставку современных автомобилей и ретро-машин, выступления творческих коллективов, воздушных гимнасток, площадки для мастер-классов, силовой экстрим, показательные выступления спортсменов и другие развлечения.

Площадку для талантливых и творческих горожан продемонстрировали организаторы жителям и гостям Хабаровска, мэру краевой столицы Сергею Кравчуку, а также приглашенным делегациям из разных городов России и дружественных стран.

«Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас со 168-летием нашего любимого Хабаровска - самого зеленого, благоустроенного и по-настоящему счастливого города! Арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск» - это наша прекрасная традиция. Его посетили около 80 тысяч человек. Очень радует, что на праздничной площадке невероятно много семей с маленькими детьми. Такие торжества объединяют нас, напоминая, что Хабаровск - наш общий уютный дом. В этот праздничный день мы направляем самые теплые слова поддержки нашим ребятам - участникам специальной военной операции, а также их близким. Желаю каждому дому мира, добра и нашей общей, уверенной победы!» - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Глава города лично посетил большинство праздничных локаций. Сергей Кравчук отметил, что на этот раз свое мастерство, творческие проекты и интерактивы представили 130 участников - это на 30 локаций больше, чем в прошлом году. Особое внимание организаторы уделили семейному формату и спортивным активностям.

«Я думаю, многие заметили, что в этом году Хабаровск становится все более спортивным. По решению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, 2026 год объявлен в регионе Годом спорта. Спортивная тема нашла свое отражение и на фестивале «Счастливый Хабаровск». Здесь представлены десятки спортивно-игровых зон», - прокомментировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

После окончания фестиваля в 18.00 на Комсомольской площади для зрителей прошел  праздничный концерт, в котором приняли участие популярные хабаровские группы.

Теги: сергей кравчук, мэр хабаровска, день города, праздничная программа


