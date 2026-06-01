Число отравившихся в кафе в Пятигорске возросло до 50 человек

Число отравившихся в кафе в Пятигорске возросло до 50 человек.

"На данный момент 50 человек госпитализированы", - сообщили ТАСС в минздраве Ставропольского края.

Глава города Дмитрий Ворошилов уточнил, что туристов среди пострадавших нет. Все госпитализированные - местные жители, среди них - трое детей.

Напомним, 30 мая в Пятигорске были зарегистрированы случаи острой кишечной инфекции у посетителей одного кафе. У девяти из них позже нашли маркеры сальмонелл. Кафе временно закрыто. Роспотребназдор ведет проверку.