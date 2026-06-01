Мошенники используют нейросети, чтобы обманывать родителей выпускников

Мошенники начали применять искусственный интеллект для кражи денег у родителей выпускников. Злоумышленники подделывают голоса директоров школ, классных руководителей и сотрудников вузов. Об этой схеме 1 июня рассказал член Ассоциации юристов России Дмитрий Голендяев в интервью "РИА Новости".

Аферисты звонят родителям от имени администрации учебных заведений и требуют срочно перевести деньги. Обычно они просят оплатить организацию выпускного вечера или погасить выдуманные штрафы. Чтобы обман выглядел убедительно, преступники используют голосовые дипфейки, которые в точности имитируют речь педагогов.

Также Голендяев предупредил о другой популярной схеме в соцсетях. Мошенники публикуют объявления о профессиональной фото- и видеосъемке праздников по очень низким ценам. Как только заказчики вносят предоплату, лже-фотографы перестают выходить на связь и не приходят на само мероприятие.

Ранее Минцифры вместе с силовиками и банками готовит третий пакет мер против мошенников, который включает более 40 новых инициатив. Ведомство уже внедрило первый набор правил для борьбы со спамом и сейчас просит депутатов поддержать второй этап защитных мер.