Правительство России временно запретило экспорт авиакеросина

Правительство России ввело запрет на экспорт авиационного керосина до 30 ноября 2026 года, вышло соответствующее постановление кабинета министров. Запрет распространяется в том числе на топливо, купленное на биржевых торгах.

Сообщается, что запрет вводится для стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке.

Исключением станет "топливо в технологических ёмкостях, используемое воздушными судами в пути следования, партии авиакеросина, помещённые под таможенную процедуру до вступления в силу постановления о временном ограничении, а также на поставки в рамках межправительственных соглашений".