Пашинян: Армения останется в ЕАЭС до референдума о ЕС

Армения будет продолжать сидеть на двух стульях и быть в ЕАЭС, одновременно двигаясь в ЕС. Так будет продолжаться до тех пор, пока не станет неизбежным референдум о вступлении в ЕС, заявил премьер Армении Никол Пашинян.

Решение примет только армянский народ, пообещал он. А до тех пор страна будет спокойно и без споров пребывать в ЕАЭС. Пашинян отметил, что страна еще даже не обратилась к ЕС по вопросу членства, так что о референдуме говорить рано. Выбор между ЕАЭС и ЕС чисто теоретический. При этом он не перестает говорить о европейских устремлениях Армении. А в 2025 году в Армении был принят закон о намерении вступить в ЕС.

Вице-премьер республики Мгер Григорян накануне заявил, что решение о выборе между ЕАЭС и ЕС будет тогда, когда вопрос встанет ребром.

На прошлой неделе Кремль опубликовал совместное заявление лидеров России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, которые поддержали проведение в Армении как можно скорее референдума о выборе между ЕС и ЕАЭС. Они подчеркнули, что существуют риски для экономической безопасности стран ЕАЭС в связи с движением Армении в ЕС.

Риторика Пашиняна по поводу одновременного нахождения в ЕАЭС и движения в ЕС объясняется парламентскими выборами, которые пройдут 7 июня. Опросы показывают невысокий рейтинг Пашиняна, но его оппоненты разрознены. В поддержку Пашиняна открыто выступил президент США Дональд Трамп. Также его активно поддерживает Брюссель.