Белый дом США не ответил на письмо Зеленского с просьбой помочь ракетами

США не ответили на письмо Зеленского с просьбой об увеличении поставок ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу CBS

Зеленский также высказал критику по поводу медленных темпов производства ракет для Patriot на территории США. А ведь они еще должны часть их передавать Киеву. Объемы производства ракет просто недостаточны, что потенциально может привести к возникновению кризисных ситуаций в различных регионах мира, так как Россия активно наращивает собственные производственные мощности по выпуску баллистических ракет, отметил киевский главарь. 60-65 ракет в месяц - это ничто в сложившихся условиях, считает он.

Зеленский направил свое письмо президенту США Дональду Трампу и в Конгресс. В США его официально не комментировали. А бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что оно создало для Вашингтона неловкую ситуацию, в которой его угрожают выставить плохим союзником в случае непредоставления ракет.

Накануне министр войны США Пит Хегсет не ответил, дадут ли США Украине ракеты к системам Patriot. Он сказал, что США меняют подход к производству боеприпасов, чтобы их производилось больше.

"Где можем, мы помогаем Украине, и стимулируем Европу производить больше. Мы хотим, чтобы они могли себя защищать", - заявил Хегсет.

