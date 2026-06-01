Мир захлестнула волна сексуального насилия в условиях военных конфликтов

В 2025 году ООН документально зафиксировала почти 10 тыс. случаев сексуального насилия, что более чем вдвое превышает показатель предыдущего года. Причем речь идет только о строго задокументированных случаях, когда известны все подробности.

Хотя женщины и девочки по-прежнему составляют бóльшую часть жертв, мужчины и мальчики также подвергались насилию, особенно в местах содержания под стражей. Возраст жертв был от года до 70 лет.

Сексуальное насилие по-прежнему используется в качестве тактики войны, терроризма, пыток, репрессий и т.п. Мужчин и мальчиков насилуют на Украине, в Израиле, Ливии и других странах. В приложении к докладу приводится список из 77 сторон, ответственных за систематическое сексуальное насилие в условиях конфликта. В основном это негосударственные вооруженные формирования. В список попал Израиль, где издевались над пленными палестинцами, а наблюдателям ООН доступ к таким местам ограничивали. Был как минимум 31 такой случай. Израилю уже выносили предупреждение в предыдущем докладе, но так и не заметили никакого прогресса. В ответ МИД Израиля пригрозил разорвать все связи с канцелярией генсека ООН, если там не вычеркнут Израиль из списка.