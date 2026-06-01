Взрыв на оборонном заводе в Южной Корее: погибли четыре человека

На заводе оборонной компании Hanwha Aerospace в южнокорейском городе Тэджон прогремел мощный взрыв. Известия, со ссылкой на агентство Yonhap, сообщают, что происшествие унесло жизни четырех человек. Президент страны Ли Чжэ Мен сразу пообещал задействовать все возможные ресурсы, чтобы спасти пострадавших.

Специалисты уже провели предварительную оценку ситуации. По их версии, пожар начался на первом этаже завода. Там вспыхнуло топливо, которое сотрудники использовали для производства двигательных установок. Сейчас эксперты продолжают выяснять детали случившегося на предприятии.

Ранее в мьянманской деревне Каунгтуп прогремел мощный взрыв в здании, где могли хранить взрывчатку для горных работ, - трагедия унесла жизни 46 человек, включая шестерых детей.