Большинство людей в мире стали беднее в последние годы

Благосостояние более половины населения мира по итогам 2023 года ухудшилось по сравнению с 2019 годом. Такие выводы содержатся в докладе международной организации Oxfam, посвященном экономическому неравенству.

За тот же срок около 800 млн наемных работников получали доход, который рос темпами ниже инфляции (в мире около 3,7 млрд занятых). Они потеряли совокупно около 1,5 трлн долларов, которые богатые фактически присвоили себе за счет усиления эксплуатации. А 148 крупнейших корпораций увеличили свою прибыль более чем в два раза за три года.

Об экономическом неравенстве говорят много, но подвижек мало. Правда, уровень абсолютной бедности за последние 200 лет снизился. Но разрыв в доходах между людьми в пределах одной страны или между странами огромен. При этом до 1970-х гг. в основном рос разрыв между странами, а в последние 40-50 лет - внутри стран, где возникает прослойка богатых людей при бедном населении. Более 70% населения мира проживает в странах, где неравенство растет, а не снижается, подчеркивается в докладе.

Аналитики объясняют это системными проблемами: глобализацией, приватизацией, автоматизацией, а с недавних пор и влиянием искусственного интеллекта. То, что для одних является шансом, для многих означает потерю доходов. Многое по-прежнему определяет происхождение и место проживания. Равные возможности для всех по-прежнему часто являются лишь благопожеланием.