Более 300 тысяч свердловчан не смогут вылететь за границу из-за долгов

323 тыс. свердловчан могут остаться без отпуска за границей из-за своих долгов. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по региону. Благодаря применению этой меры с начала года судебные приставы уже успели взыскать более 1 млрд 240 тыс. рублей.

Уральцев, желающий отправиться за границу, призывают заранее позаботиться о снятии ограничений в праве выезда за пределы РФ. Узнать о своей задолженности можно на официальном сайте ГУФССП России по Свердловской области или на портале "Госуслуги". Узнать об ограничении в праве выезда также можно через сервис "О ходе исполнительного производства" в личном кабинете на сайте Госуслуги.

Прием граждан судебными приставами проводится только по предварительной записи. Удобное время посещения необходимо выбрать с помощью сервиса "Электронная очередь записи на личный прием", находящегося на официальном сайте Главного управления.