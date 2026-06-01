В Прикамье в ДТП с большегрузом и легковушкой погибли трое детей

В ДТП на автодороге "Кострома - Шарья - Киров - Пермь" погибли трое, а не двое детей. Это следует из уточненной информации пресс-службы Госавтоинспекции Пермского края.

Ранее сообщалось о гибели четырех человек, двое из которых - дети.

В пресс-службе ведомства сообщили Накануне.RU, что 31 мая со стороны Перми в направлении Екатеринбурга двигался грузовой автомобиль "МАН" с полуприцепом, которым управлял водитель 1977 года рождения. На 113 километре автодороги он не учел дорожные и метеоусловия, машину занесло на встречную полосу и в результате произошло столкновение с автомобилем "Лада Ларгус", которым управляла женщина 1982 года рождения. Она везла в машине четырех детей. Трое 2010, 2013 и 2016 года рождения погибли. Шестилетняя девочка получила травмы.

В пресс-службе краевого минздрава сообщили, что состояние ребенка тяжелое. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь

По данным СМИ, у девочки сочетанная травма, в том числе черепно-мозговая, перелом конечности.