01 Июня 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: t.me/poolN74

Юбилейный X Парижский полумарафон объединил любителей бега со всей страны

Традиционный Парижский полумарафон в 2026 году стал юбилейным. Одно из самых масштабных спортивно-культурных событий Челябинской области прощло в десятый раз. Юбилейный забег состоялся в селе Париж Нагайбакского района 30 и 31 мая.

«Действительно, десять лет прошли как один день. Сложно поверить, но десять лет назад это было небольшое мероприятие местного уровня. Благодаря организаторам за эти годы Парижский полумарафон стал спортивно-культурным мероприятием федерального уровня», – отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер на церемонии открытия.

Концепция полумарафона строится на идее объединяющей силы спорта. Символично, что юбилейный забег состоялся в Год единства народов России. Мероприятие еще раз подчеркнуло, что спорт – это язык, понятный всем вне зависимости от национальности, культуры и традиций. И даже пасмурная дождливая погода не стала препятствием Парижскому полумарафону.

Глава Южного Урала по традиции принял участие в забеге на дистанцию «Парижская миля». Алексей Текслер пробежал «Парижскую милю» в форме с символичным номером – 74.

Идейный вдохновитель проекта Светлана Мамедалина поблагодарила большую команду, которая много лет работает над тем, чтобы полумарафон был одним из самых ярких спортивных событий Южного Урала.

«Старт задумывался как проект, который открывает возможности сельским детям в спорте. Мы хотели доказать, и у нас получилось, что малая родина может быть точкой притяжения, что большой спорт возможен не только в мегаполисе», - сказала Светлана Мамедалина.

На дистанции 21,2 км победительницей ожидаемо стала Анастасия Деркач. Девушку называют феноменом в легкой атлетике. Свою первую дистанцию в жизни она пробежала в 2022 году, а в начале мая этого года взяла бронзу чемпионата России по марафону в Казани.

«На трассе было прекрасно, если бы не было дождя, было бы не скользко, — поделилась впечатлениями Анастасия Деркач с челябинскими журналистами. — А так пришлось выбирать трассу более безопасную. С 2023 года я бегу в Париже, и в первый раз так повезло с погодой, обычно было очень жарко. Мне было комфортно бежать рядом с парнями, мы пытались пробить оптимальный маршрут, перепрыгивая лужи и обходя дороги».

Примечательно, что все три призовых места в женском забеге на 21,1 км завоевали представительницы Челябинской области, продемонстрировав высокий уровень подготовки в регионе. Алексей Текслер лично наградил победителей и призеров стартов в абсолютном зачете на дистанциях 21,1 км и 5 км среди мужчин и женщин.

Напомним, что помимо основных забегов, участники соревнуются в скандинавской ходьбе и велогонках на различных дистанциях. Каждый финишер получает уникальную юбилейную медаль на фирменной ленте со сменными пинами для каждого старта.

Кроме спортивных состязаний Парижский полумарафон насыщен культурными событиями. Концерты, ярмарки, мастер-классы, гастрономические локации представляют лишь часть программы мероприятия. Для гостей работали интерактивные зоны с мастер-классами по изготовлению кукол, брелоков и значков, прошли йога-практики и баскетбольные тренировки. А в музее села Париж были организованы фотозоны, этнографические экспозиции и ярмарка с изделиями ручной работы и фермерскими продуктами.

Изюминкой мероприятия всегда становится проведение Парижской недели моды, которая уже стала визитной карточкой региона. Возле уменьшенной копии Эйфелевой башни на подиуме в третий раз состоялась Парижская неделя моды. Модные дизайнеры представили 14 новейших коллекций, за показом которых зрители, несмотря на дождь, следили с большим интересом. Под открытым небом свои коллекции представили модельеры из Москвы, Санкт-Петербурга, десять брендов из Челябинска. И впервые в показе участвовали локальные дизайнеры из других регионов: Ивановской и Тюменской областей, что придало событию всероссийский масштаб.

За десять лет своей истории Парижский полумарафон превратился из небольшого сельского забега в масштабный спортивно-культурный фестиваль федерального значения. За годы проведения в мероприятии приняли участие более 12000 спортсменов практически из всех регионов России, а также гости из других стран. Свыше 26000 зрителей посетили село Париж в дни проведения забега.

Теги: алексей текслер, париский полумарафон, забег, парижская неделя моды, любители бега


Мнения из сети