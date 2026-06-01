Данные опроса ВТБ показали, что уральцы предпочитают использовать российские платежные средства для оплаты за границей

01 Июня 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Экономика Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Данные опроса ВТБ показали, что уральцы предпочитают использовать российские платежные средства для оплаты за границей

Результаты опроса ВТБ показали, что большинство жителей Уральского федерального округа совершают покупки товаров и услуг за рубежом во время поездок или онлайн. Наиболее популярными способами оплаты за границей стали российские платежные сервисы, включая QR-код (их используют 34% респондентов) и карты российских банков (28%). Об этом в преддверии ПМЭФ-2026 рассказал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Готовясь к поездке за границу, большинство жителей Урала (54%) так или иначе приобретают наличную валюту страны назначения, каждый третий (28%) - узнают в своем банке о возможности оплаты по QR-коду, каждый пятый заказывает карту российского банка в системе Union Pay. 27% респондентов при подготовке к поездке отдают предпочтение иностранным платежным сервисам - они скачивают иностранные платежные сервисы или выпускают иностранную банковскую карту. Такая подготовка помогает избежать неудобств на месте.

Однако на месте более 60% участников опроса предпочитают не рисковать при оплате с наличными, выбирая взамен безналичные сервисы, в том числе оплату по QR-коду. Интерес к нему выше у молодых путешественников и жителей крупных городов.

Планируя поездки этим летом, россияне намерены использовать альтернативные способы оплаты прежде всего для покупки еды (33%), одежды (28%) и развлечений (25%). Именно эти категории трат за границей лидируют по доле безналичных платежей.

«Мы видим чёткий тренд на альтернативные решения, в первую очередь, оплату по QR-коду. Это логичный процесс — удобство, скорость и безопасность цифровых платежей для наших туристов приоритетны», — отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Сегодня оплата по QR-коду для розничных клиентов ВТБ доступна во Вьетнаме, Египте, Китае и Таджикистане. Чтобы оплатить покупку за рубежом, достаточно войти в приложение ВТБ Онлайн, навести камеру смартфона на QR-код на чеке или терминале в торговой точки. Списание происходит в рублях с автоматической конвертацией в местную валюту по выгодному курсу банка. Комиссия за проведение платежа не взимается. Максимальная сумма одной операции в Египте – 25 тыс. рублей, в Китае - 150 тыс. рублей. В остальных странах действуют лимиты: 350 тыс. рублей на одну операцию, 350 тыс. рублей в день и 500 тыс. рублей в месяц.

*Опрос проведен в мае 2026 года среди 1500 жителей крупных городов с населением от 100 тыс. человек. В опросе можно было выбрать несколько вариантов ответа.

Теги: втб, оплата за границей, QR-код, путешественники


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети