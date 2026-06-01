Челябинская область – 20-ая в России по уровню благосостояния семей

В России составлен рейтинг регионов по благосостоянию семей. Южный Урал занял в нём 20 место.

Среднестатистическая семья с одним ребенком после минимальных расходов оставит себе 70,5 тыс. руб. в месяц. Такая же семья, но уже с двумя детьми, после схожих трат ежемесячно будет видеть на своём счёте 51,7 тыс. руб., пишет РИА Новости.

Рейтинг по итогам 2025 г. рассчитывали по потенциально возможному остатку денег семьи с двумя работающими членами с медианной для региона зарплатой после минимальных расходов. Расчёт шёл через сложение двух чистых медианных зарплат (без НДФЛ) и вычитания из полученной суммы региональных прожиточных минимумов с учётом категории членов семьи.