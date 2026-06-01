В Москве арестовали руководителей компаний по обмену и разблокировке замороженных активов

Лефортовский суд Москвы арестовал главу брокера "Инвестиционная палата" Алексея Седушкина и руководителя европейского брокера Mind Money Юлию Хандошко, занимавшихся замороженными активами российских и зарубежных инвесторов. Об этом сообщается в электронной базе судов Москвы.

В отношении них возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.

Деятельность финансистов была связана с замороженными ценными бумагами российских и иностранных инвесторов, сообщает РБК. "Инвестиционная палата" организовывала централизованный обмен активами между иностранными и российскими инвесторами. Так, у последних на деньги со счетов типа C выкупали зарубежные ценные бумаги, заблокированные из-за европейских санкций.

Хандошко занималась помощью при разблокировке иностранных ценных бумаг, которые принадлежали российским инвесторам и были заморожены из-за санкций ЕС, и выплат по ним.