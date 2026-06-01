В свердловской ГИБДД опровергли слухи об ужесточении наказаний за нарушения ПДД

Госавтоинспекция по Свердловской области опровергает сведения об изменениях в административном законодательстве. Ранее в региональных пабликах появилась информация, что с 1 июня вступают в силу новые штрафы, а также ужесточение ответственности за нарушение ПДД. Однако в пресс-службе ведомства отмечают, что эта информация не соответствует действительности.