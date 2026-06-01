Иран и США обмениваются ударами у берегов Ормузского пролива

Военные действия на Ближнем Востоке продолжаются. США наносят удары по иранским целям вдоль Ормузского пролива. Центральное командование США (CENTCOM) сообщило в соцсетях что Соединенные Штаты нанесли удары по иранским целям в Горуке и на острове Кешм. Там же заявили, что эти удары были ответом на сбитый Ираном американский беспилотник MQ-1 Reaper.

Иранское информагентство "Мехр" со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщило, что Иран нанес удар по американской авиабазе, которая использовалась для атаки на объекты у Ормузского пролива, в том числе на телекоммуникационную вышку на острове Сирик в южной провинции Хормозган.