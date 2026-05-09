Алексей Орлов поздравил екатеринбуржцев с Днем Победы

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил жителей и гостей уральской столицы с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Видеообращение опубликовано в социальных сетях градоначальника, его телеграм-канале, канале в МАХ.

"Уважаемые жители Екатеринбурга! Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

9 мая 1945 года вошло в историю как символ нерушимой стойкости, мужества, храбрости советского народа, который выстоял в нечеловеческих испытаниях и победил.

Бессмертный подвиг героев Великой Отечественной живет в сердце каждого из нас, передается из поколения в поколение. И сегодня он является нравственным ориентиром, объединяет наш многонациональный народ, делает сильнее, помогает бороться с серьезными вызовами.

В годы войны Свердловск стал одним из центров обороны страны. К нам эвакуировались промышленные предприятия, учреждения науки и культуры. Здесь день и ночь работали цеха. Женщины и подростки стояли у станков, заменив ушедших на фронт отцов и мужей. Ученые и инженеры совершенствовали вооружение, медики возвращали в строй раненых бойцов. Каждый вклад жителей нашего города приближал общую Победу.

Дорогие ветераны и труженики тыла, низкий вам поклон! Наш священный долг – хранить и передавать историческую память детям и внукам, чувствовать связь с прошлым и осознавать ответственность перед будущим.

С праздником, дорогие жители и гости Екатеринбурга, с Днем Великой Победы!" – сказал в видеообращении Алексей Орлов.

Всю эту неделю в Екатеринбурге проходили мероприятия, приуроченные к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Во всех районах города проводились памятные акции: от возложения цветов к мемориалам до тематических выставок и выступлений творческих коллективов.

В среду прошел торжественный прием для фронтовиков, бывших узников концлагерей, блокадников и тружеников тыла. Подвиги ветеранов навсегда останутся примером мужества, патриотизма и силы духа.

Тех ветеранов, которые в силу возраста и здоровья не смогли побывать на приеме, Алексей Орлов навестил лично. По его словам, возможность общаться и видеться с ними – для меня большая честь и радость. Несмотря на все трудности и ужасы войны, наши ветераны сумели сохранить невероятную жизненную силу и доброту.

На этой неделе градоначальник присоединился к международной акции "Сад памяти". Она проходила в парке "Зеленая роща". Там участники высадили деревья в честь тех, кто защищал нашу Родину на фронтах Великой Отечественной войны. Каждый саженец – это не только дань уважения прошлому, но и вклад в будущее.

9 Мая Алексей Орлов принял участие в Параде Победы и шествии "Бессмертного полка".