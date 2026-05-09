Алексей Орлов поздравил екатеринбуржцев с Днем Победы

10 Мая 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Свердловская область
Фото: Екатеринбург.рф / Алина Шешеня

Алексей Орлов поздравил екатеринбуржцев с Днем Победы

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил жителей и гостей уральской столицы с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Видеообращение опубликовано в социальных сетях градоначальника, его телеграм-канале, канале в МАХ.

"Уважаемые жители Екатеринбурга! Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

9 мая 1945 года вошло в историю как символ нерушимой стойкости, мужества, храбрости советского народа, который выстоял в нечеловеческих испытаниях и победил.

Бессмертный подвиг героев Великой Отечественной живет в сердце каждого из нас, передается из поколения в поколение. И сегодня он является нравственным ориентиром, объединяет наш многонациональный народ, делает сильнее, помогает бороться с серьезными вызовами.

В годы войны Свердловск стал одним из центров обороны страны. К нам эвакуировались промышленные предприятия, учреждения науки и культуры. Здесь день и ночь работали цеха. Женщины и подростки стояли у станков, заменив ушедших на фронт отцов и мужей. Ученые и инженеры совершенствовали вооружение, медики возвращали в строй раненых бойцов. Каждый вклад жителей нашего города приближал общую Победу.

Дорогие ветераны и труженики тыла, низкий вам поклон! Наш священный долг – хранить и передавать историческую память детям и внукам, чувствовать связь с прошлым и осознавать ответственность перед будущим.

С праздником, дорогие жители и гости Екатеринбурга, с Днем Великой Победы!" – сказал в видеообращении Алексей Орлов.

Всю эту неделю в Екатеринбурге проходили мероприятия, приуроченные к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Во всех районах города проводились памятные акции: от возложения цветов к мемориалам до тематических выставок и выступлений творческих коллективов.

В среду прошел торжественный прием для фронтовиков, бывших узников концлагерей, блокадников и тружеников тыла. Подвиги ветеранов навсегда останутся примером мужества, патриотизма и силы духа.

Тех ветеранов, которые в силу возраста и здоровья не смогли побывать на приеме, Алексей Орлов навестил лично. По его словам, возможность общаться и видеться с ними – для меня большая честь и радость. Несмотря на все трудности и ужасы войны, наши ветераны сумели сохранить невероятную жизненную силу и доброту.

На этой неделе градоначальник присоединился к международной акции "Сад памяти". Она проходила в парке "Зеленая роща". Там участники высадили деревья в честь тех, кто защищал нашу Родину на фронтах Великой Отечественной войны. Каждый саженец – это не только дань уважения прошлому, но и вклад в будущее.

9 Мая Алексей Орлов принял участие в Параде Победы и шествии "Бессмертного полка".

Теги: Алексей Орлов, День Победы


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети