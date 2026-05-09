Ветер в Екатеринбурге валит деревья, остановки и светофоры

В Екатеринбурге сильный ветер валит деревья, остановки, заборы и светофоры, срывает крыши.

В соцсетях жители делятся сообщениями о новых разрушениях, нанесенных стихией. Дерево упало на машину на Объездной между улицами Серафимы Дерябиной и Амундсена. На перекрестках улиц Победы и Бакинских комиссаров, Донбасская и Лукиных ветром повалило светофоры.

На стройке микрорайона Новокольцовский ветер опрокинул биотуалеты. "Со всеми вытекающими", - шутит автор сообщения. Строительное ограждение с временным тротуаром съехало в котлован строящегося дома на Машинной. В Академическом повалило забор, огораживающий стройплощадку. Вес забора принял автомобиль, припаркованный около него.

Павильон остановки "Павлодарская" на Самолётной завалило назад, где она привалилась к частному жилому дому. Огромные листы обшивки оторвались от строящегося ТЦ "Золотой" на Ботанике и упали вниз на огороженную территорию.

По всему городу повалены деревья.

Канал "Погода в Екатеринбурге", который ведет местный синоптик Алексей Пулин, сообщил, что в Кольцово порывы ветра достигают 25 метров в секунду.

Сегодня в регионе действует предупреждение о сильном дожде с мокрым снегом, гололеде, порывах ветра до 23 м/с.

Сегодня желательно оставаться дома, если выход не вызван крайней необходимостью; отменить туристические походы и работы на улице, особенно на высоте; садоводам и огородникам — проверить ветрозащитные конструкции и воздержаться от работ на участках; автомобилистам — соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких манёвров; по возможности отложить дальние поездки, пешеходам — быть внимательными: порывы ветра могут повалить деревья, обрушить рекламные конструкции и элементы фасадов.

Штормовое предупреждение продлено и на завтра.