Ушаков назвал клоунадой указ Зеленского, "позволяющий" провести парад на Красной площади

Помощник российского президента Юрий Ушаков прокомментировал ироничный указ главы Украины Владимира Зеленского, "позволяющий" провести парад на Красной площади.

Напомним, Зеленский опубликовал указ, исключающий квадрат Красной площади с точными координатами из планов применения украинского вооружения. "Учитывая многочисленные просьбы, с гуманитарной целью, очерченной мной на переговорах с Американской стороной 8 мая 2026 года, постановляю: Разрешить 9 мая 2026 года провести парад в г. Москве (Российская Федерация)", - говорится в тексте указа.

"Как это сказать, даже комментировать стыдно. Но так, клоунада, цирк, что хотите. Есть и другие короткие слова", - прокомментировал Юрий Ушаков.

Он также отметил, что, несмотря на инициативу президента США Дональда Трампа, перемирие не планируется продлевать дольше оговоренных трех дней, с 9 по 11 мая.

По его словам, контакты с США активизировались после угрозы Киева нанести удар по Москве 9 мая.

"С учетом, в частности, наших предупреждений в адрес Киева, активизировались наши контакты с американцами, в ходе которых мы договорились о перемирии", - сообщил Ушаков.

"Мы достаточно четко объявили то, что может последовать за преступными террористическим акциями Киева, так что, я думаю, что отнеслись к этому с пониманием в большинстве столиц, я так полагаю", - выразил мнение Ушаков. Он уточнил, что ударов по Красной площади не было,"естественно, не было и массированного ответного ракетного удара по Киеву". Цитаты Ушакова приводит ТАСС.