Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин почтил память солдат Великой Отечественной войны

В День 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин почтил память героев, возложив цветы к обелиску «Воинам Великой Отечественной войны, погибшим в боях 1943 года» в Братском саду. Сегодня, спустя более восьми десятилетий после окончания войны, подвиг участников тех событий навсегда остаётся в сердцах потомков.

В траурной церемонии вместе с главой региона приняли участие представители органов власти, правоохранительных и силовых структур, общественных организаций и религиозных конфессий. Также память павших почтили участники специальной военной операции.

После минуты молчания Игорь Бабушкин и участники церемонии возложили венки и живые цветы к Вечному огню.

Обелиск в Братском саду установлен над братской могилой советских воинов, павших в боях в степях Калмыкии в 1943 году. Впервые Вечный огонь здесь зажгли 9 мая 1965 года, в 20-ю годовщину Победы. Эта почётная миссия была доверена Герою Советского Союза гвардии подполковнику запаса Виктору Кирилюку.