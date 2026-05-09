Мэр Хабаровска Сергей Кравчук: Мы будем помнить всех, кто пал в боях с фашизмом, громил милитаристскую Японию и самоотверженно трудился в тылу

9 мая в День Победы в Хабаровске на площади Славы состоялась церемония возложения венка и цветов к Вечному огню. Жители и гости краевой столицы собрались на торжественную церемонию у мемориального комплекса.

В мероприятии приняли участие почетные гости: губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, мэр Хабаровска Сергей Кравчук, врио командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Михаил Носулев, командующий Восточным округом войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенант Александр Решетников, митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий, Герои России, участники специальной военной операции. Также дань памяти павшим отдали депутаты Государственной, краевой и городской дум, представители силовых структур и военнослужащие.

На пилонах мемориала на площади Славы выбиты имена 50 тысяч 310 жителей Хабаровского края, которые погибли на полях сражений.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук, обращаясь к собравшимся, подчеркнул неразрывную связь поколений защитников Родины.

«Сегодня мы склоняем головы перед подвигом наших земляков, которые не вернулись с фронтов Великой Отечественной и Второй мировой войн. Мы помним каждого: и тех, кто пал в боях с фашизмом, и тех, кто громил милитаристскую Японию, и тех, кто самоотверженно трудился в тылу. Особенно важно, что сегодня вместе с нами здесь стоят участники специальной военной операции. Они - достойные наследники поколения победителей, которые сегодня так же решительно защищают наше право на мирную жизнь. Пока мы помним свою историю и чествуем своих героев - Россия остается великой и непобедимой страной. Сегодня прежде всего хочу поздравить наших ветеранов, тех, кто прошел через суровые испытания военных лет и подарил нам мирное небо над головой. Сегодня в Хабаровске живут 23 участника Великой Отечественной войны - мы видели их на параде, и это большая честь быть рядом с этими людьми. Всего в нашем городе - 296 ветеранов. Каждому из них я выражаю огромную благодарность», - отметил Сергей Кравчук.

Завершилась церемония минутой молчания.