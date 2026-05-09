09 Мая 2026
Фото: Накануне.RU

Аэропорты Ростовской зоны вернулись к штатной работе

Нормализуется ситуация с выполнением полетов в аэропорты Юга России, накануне блокированные ударом беспилотника по диспетчерскому центру.

Минтранс сообщает, что аэропорты Ростовской зоны вернулись к штатной работе с поправкой на коррекцию расписания из-за массовых задержек накануне. С начала текущих суток аэропорты Юга России приняли и выпустили более 100 рейсов, на которых перевезено 14 тыс. пассажиров. Всего до конца дня планируется выполнить 347 рейсов (178 на вылет, 169 – на прилет).

Министерство ведет работу с авиакомпаниями по назначению на эти рейсы более вместительных самолетов, в том числе широкофюзеляжных. Оперативный штаб, созданный на базе Минтранса по поручению заместителя председателя Правительства Виталия Савельева, продолжает круглосуточную работу.

Пассажирам в полном объеме предоставляются необходимые услуги, согласно Федеральным авиационным правилам ФАП-82.

Ранее РЖД по поручению Минтранса назначили 17 дополнительных поездов. Они отправятся из Новороссийска, Адлера, Минеральных Вод, Волгограда и Астрахани в Москву и обратно.

Напомним, утром 8 мая беспилотник попал в здание управления воздушной навигацией в Ростове-на-Дону, из-за этого была приостановлена работа аэропортов в городах Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста.

