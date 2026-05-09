Сергей Кравчук на шествии «Бессмертного полка» в Хабаровске: Это не просто дань памяти, это символ нашей несокрушимости

В Хабаровске шествие "Бессмертного полка" прошло в традиционном очном формате. Многотысячная колонна начала движение от площади имени Ленина. В этом году акция впервые прошла с музыкальным сопровождением - звучали песни и мелодии военных лет.

Вместе с жителями города в одном строю с портретами своих героев прошли губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, мэр Хабаровска Сергей Кравчук, врио командующего ВВО Михаил Носулев, Герои России, участники специальной военной операции, волонтерские общественные организации, а также депутаты Государственной думы, представители силовых структур и военнослужащие.

«Шествие «Бессмертного полка» - это не просто дань памяти, это символ нашей несокрушимости. Сегодня в общем строю с нами прошли Герои России, участники СВО. В настоящее время мы проводим прямые параллели между событиями Великой Отечественной войны и специальной военной операцией. Как и 81 год назад, наши воины на передовой защищают суверенитет страны, сражаются за право на жизнь и правду. Героизм наших дедов и прадедов в сороковые годы - это тот фундамент, на котором держится стойкость нынешних защитников Отечества. Тогда мы победили фашизм, и сегодня мы обязательно доведем дело до конца. Выражаю огромную благодарность всем, кто принял участие в акции «Бессмертный полк». Вы бережно храните историю, передаете ее своим детям», - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

«Сегодня «Бессмертный полк» вновь прошел по улицам Хабаровска - Города воинской славы в традиционном формате. Мы видим невероятный отклик в сердцах людей: в акции приняли участие более 50 тысяч человек», - прокомментировал Андрей Белоглазов, член Центрального штаба движения «Бессмертный полк России», председатель Хабаровской городской думы.

Отметим, что в целях обеспечения безопасности были приняты исключительные меры. Проход осуществлялся через специально оборудованные контрольно-пропускные пункты с использованием рамок металлодетекторов, было ограничено использование самокатов, велосипедов, пауэрбанков и наличие емкостей с напитками.