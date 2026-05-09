Север Свердловской области засыпало снегом

На севере Свердловской области выпал снег, а температура опустилась до нуля.

По сообщению пресс-службы Госавтоинспекции региона, поездки на летней резине в северную часть области лучше отложить. При такой температуре летняя резина теряет сцепление с дорогой, что ведет к заносам и авариям. Тем, кто всё же оказался за рулем, требуется предельно аккуратное вождение, минимальная скорость и исключение резких маневров.

На 9-м километре автодороги Ивдель — ХМАО дорожное покрытие мокрое. Мокрые осадки и понижение уличных температур ожидаются к вечеру в большей части региона, а в ночь с воскресенья на понедельник температура опустится до -2 градусов — передвижение в таких условиях на летней резине недопустимо. Водителям следует сменить стиль вождения на более осторожный, а лучше исключить поездки в ночные часы до улучшения погодных условий.



Экипажи ДПС патрулируют трассы и взаимодействуют с дорожными службами.