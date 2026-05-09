Роскомнадзор замедляет Telegram

Политика Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Мэр Сергей Кравчук торжественно открыл мурал маршалу Георгию Жукову в Хабаровске

Мурал нанесен на фасад здания на пересечении улиц Муравьева-Амурского и Волочаевской в Хабаровске. Художник Василий Шершон изобразил портрет великого полководца в момент легендарного Парада Победы на Красной площади.

«Создание этого мурала требовало не только скорости, но и качественного исполнения, чтобы успеть к празднику, – поделился Василий Шершон. – Я благодарен администрации города за предоставленную поддержку. Создание таких монументальных муралов для меня огромное удовольствие».

Этот мурал стал уже третьим в череде патриотических арт-объектов, украшающих Хабаровск.

«Маршал Жуков – это не просто герой, это символ национальной гордости. Как и обещали, мы открыли этот мурал в преддверии Дня Победы благодаря слаженной работе с городской администрацией. Уже через неделю мы приступим к созданию нового масштабного мурала на площади железнодорожного вокзала, который будет посвящен подполковнику ФСБ и Герою России Владимиру Николаевичу Шатову», - сообщил руководитель АНО «Союз патриотов Отечества» и инициатор проекта «Муралы Победы» Егор Кирченко.

«Этот проект имеет огромное значение для сохранения исторической памяти. Он напоминает нам о тех героических временах, когда наша Родина столкнулась с тяжелейшими испытаниями, и весь народ встал на ее защиту. Георгий Жуков – личность поистине уникальная. Его вклад в оборону Москвы, блестяще проведенная операция «Багратион», Парад Победы – мы обязаны помнить о нашем прошлом, отдавая дань уважения героям Великой Отечественной войны и великим маршалам. Именно поэтому мы называем улицы в их честь, устанавливаем бюсты и мемориальные доски», - отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Напомним, что на противоположной стороне дома, где изображён маршал Жуков, спустя время появится изображение еще одного выдающегося полководца – маршала Константина Константиновича Рокоссовского.

