Парад Победы прошел на Красной площади Москвы

Парад Победы проходит в Москве. На трибунах собрались приглашенные гости из 9 государств. Президент России Владимир Путин появился на помосте в компании белорусского коллеги Александра Лукашенко, пожал руки ветеранам и занял место на трибуне.

Открывая парад, лучшие военнослужащие Почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка внесли государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы. Штурмовой флаг, водруженный бойцами с 50-й и 30-й стрелковой дивизии над куполом поверженного Рейхстага, ознаменовал долгожданную победу советского народа в Великой Отечественной войне.

Принимает парад министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов, командует парадом главнокомандующий сухопутными войсками, герой Российской Федерации, генерал-полковник Андрей Мордвичев.

На Красной площади построены коробки общевойсковой академии Вооруженных сил Российской Федерации, участников специальной военной операции, Корейской Народной Армии, Военно-Воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, Высшего военно-морского училища, академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, Рязанского Гвардейского Высшего воздушно-десантного командного училища, Тихооокеанского морского училища, Серпуховского филиала Академии Петра Великого, Кремлевских курсантов. На Площади в рамках парадных расчетов присутствуют более тысячи военнослужащих, участников специальной военной операции.

Затем к параду обратился президент Владимир Путин. Он напомнил, что День Победы отмечается с чувствами гордости и любви к своей стране, с пониманием общего долга защищать интересы и будущее Родины, с искренней, сыновней благодарностью великому поколению победителей.

"Мы свято чтим заветы и наследие солдат победы. Забота об отчизне объединяет всю нашу страну, весь народ России. А сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, ее подлинной истории, истинных героях, для нас дело чести. Мы всегда будем помнить подвиг советского народа. То, что именно он внес решающий вклад в разгром нацистов. Спас свою страну, спас мир, вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступления. Наш солдат нес колоссальные потери, колоссальные жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы. Стал воплощением мужества и благородства, стойкости и человечности. И увенчал себя великой славой грандиозной Победы", - сказал глава государства.

"Победители вдохновляют воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. И несмотря на это, наши герои идут вперёд. Рядом с российскими воинами рабочие конструкторы, инженеры, учёные, изобретатели. Они продолжают традиции своих предшественников. Опираясь на современный боевой опыт, создают передовые, уникальные образцы вооружения. Разворачивают их массовое производство. Но как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное. Судьбу страны вершат люди: и заводчане, работники сельских предприятий, оружейники и военкоры, врачи и учителя, деятели культуры и священнослужителей, волонтёры, предприниматели, благотворители, все граждане России", - подчеркнул Путин.





"Залог успеха наша моральная, нравственная сила, отвага и доблесть, у нас общая цель, каждый вносит личный вклад в победу, она куется и на поле боя, и в тылу. Твердо уверен, что наше дело правое и мы вместе. Победа всегда была и всегда будет за нами, слава народу-победителю, слава ветеранам, слава вооруженным силам России. С праздником вас, с Днем Победы! Ура!" - завершил выступление президент.

После речи президента, по брусчатке Красной площади промаршировали лучшие представители разных родов войск, отличники учебы военных учебных заведений, военнослужащие Корейской армии, участвовавшие в освобождении Курской области.

Затем над столицей пролетели самолеты военной авиации, испустив дым в цветах российского флага. На этом парад был завершен.