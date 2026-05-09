Тува масштабно празднует День Победы

09 Мая 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Республика Тыва
Фото: rtyva.ru

Тува масштабно празднует День Победы

Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг, обращаясь к ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, поздравил их с 81-й годовщиной Великой Победы. Он назвал 9 Мая священной датой.

(2026)|Фото: rtyva.ru

«В этот день мы склоняем головы перед памятью тех, кто не вернулся с полей сражений, и благодарим наших ветеранов за мирное небо», - сказал Глава Тувы.

Глава Республики напомнил о подвиге тувинских добровольцев и самоотверженности тысяч советских граждан, призванных на фронт из Тувинской Народной Республики. ТНР в те годы стала первым союзником Советского Союза в священной освободительной войне против нацистской Германии. Историческими стали легендарные «Красные обозы», перевозившие на фронт тысячи тонн необходимого бойцам груза, в который сделала свой вклад каждая семья Тувы.

(2026)|Фото: rtyva.ru

В честь великого праздника в Туве сегодня прошел торжественный парад. На площади Арата в столице региона с утра собрались тысячи человек. По традиции, парад сопровождало живое исполнение сводного военного оркестра Кызылского гарнизона,

Открытие парада началось с торжественного вноса Государственного флага РФ, флага Республики Тыва и копии штурмового флага 150-й Идрицкой стрелковой дивизии, ставшего главным символом победы Советского народа в Великой Отечественной войне. Чести внести знамена на главную площадь столицы Тувы удостоились выпускники 2026 года Кызылского президентского кадетского училища, представители трёх братских народов – русские, тувинцы, монголы, чьи предки внесли свой вклад в Великую Победу. Военный парад принимал начальник Кызылского гарнизона гвардии подполковник Вадим Кольмягин.

(2026)|Фото: rtyva.ru

В своем поздравлении Владислав Ховалыг отметил, что жители России с каждым годом всё острее осознают великое значение Победы над жестоким и коварным врагом.

«Тува начинала своё участие в Великой Отечественной войне как первый иностранный союзник СССР, а завоёванную в общей борьбе Победу праздновала уже в составе многонациональной семьи советских народов, – сказал он. – Каждый военный парад Победы – свидетельство того, что подвиг наших отцов, дедов и прадедов навечно сохранится в благодарной памяти народа! Пусть День Победы навсегда останется днем великого триумфа нашего народа и немеркнущей воинской славы России! Пусть крепнет могущество нашей Родины! Слава народу – победителю! Слава защитникам Отечества!», - сказал Глава Тувы.

(2026)|Фото: rtyva.ru

Поздравление парадные расчеты встретили троекратным «Ура!», после чего прошли торжественным маршем в сопровождении сводного духового оркестра перед собравшимися зрителями. После парадных расчетов под сопровождение песни Расула Гамзатова «Журавли» на площадь Арата вышел «Бессмертный полк». Участники несли портреты своих героев – тувинских добровольцев, участников Великой Отечественной войны, а также участников специальной военной операции. Всего перед зрителями прошли более семисот человек, которые высоко держали над головами портреты своих родных героев, отдавших жизни за борьбу с нацизмом – и тех, кто сражался на полях Великой Отечественной войны, и тех, кто пал смертью храбрых в ходе СВО. Зрители на площади Арата встретили участников шествия «Бессмертного полка» аплодисментами, отдавая дань уважения памяти героев.

А накануне в память о событиях Великой Отечественной войны в Кызыле прошли торжественные митинги. Глава Тувы Владислав Ховалыг принял участие в почётной церемонии возложения венков и цветов к мемориалу воинам Великой Отечественной на Площади Победы.

(2026)|Фото: rtyva.ru

«Память о подвиге наших дедов - не просто дань уважения прошлому, а прочная связь поколений. Сегодняшние защитники Родины, участники специальной военной операции, достойно продолжают традиции предков, храня любовь к Отчизне и верность ее идеалам. Пусть память о героизме наших предков живет в сердцах каждого, передаваясь от поколения к поколению. Склоняем головы в благодарности и скорби. Вечная память героям!» - подчеркнул Владислав Ховалыг.

Церемонии возложения венков последовательно состоялись ещё на трёх памятных площадках: у Памятника тувинским добровольцам, у мемориала «Кызыл-Кош», а также у нового памятника братьям Шумовым. Память ушедших почтили традиционной минутой молчания под тревожный стук метронома.

81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в Туве встречают 46 ветеранов. По данным Минтруда республики, в их числе один инвалид Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, трое участников боевых действий, приравненных к участникам ВОВ, один узник фашистских концлагерей (это Абросимов Георгий Васильевич, Марков Кирилл Иванович, Крутиков Анатолий Михайлович, Шелепов Илларион Васильевич и Ширинкина Алевтина Илларионовна), 24 труженика тыла и 17 вдов ветеранов Великой Отечественной войны.

(2026)|Фото: rtyva.ru

Также накануне Дня Победы в Доме народного творчества состоялось торжественное собрание, посвященное 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Несмотря на ограниченный формат проведения, парад 9 Мая в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне собрал в столице Тувы вместе со зрителями более 10 тысяч человек. После шествия "Бессмертного полка" для жителей и гостей столицы Тувы состоится концерт на площади Арата с участием лучших творческих коллективов республики. На площади работают тематические площадки, состоится традиционный праздничный республиканский турнир по хурешу с участием сильнейших борцов республики на стадионе «Хуреш». А завершится празднование Дня Победы представлением шоу свето-музыкального фонтана на площади Арата.

Теги: владислав ховалыг, день победы, праздничный парад, возложение цветов, ветераны


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети