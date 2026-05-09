Тува масштабно празднует День Победы

Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг, обращаясь к ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, поздравил их с 81-й годовщиной Великой Победы. Он назвал 9 Мая священной датой.

«В этот день мы склоняем головы перед памятью тех, кто не вернулся с полей сражений, и благодарим наших ветеранов за мирное небо», - сказал Глава Тувы.



Глава Республики напомнил о подвиге тувинских добровольцев и самоотверженности тысяч советских граждан, призванных на фронт из Тувинской Народной Республики. ТНР в те годы стала первым союзником Советского Союза в священной освободительной войне против нацистской Германии. Историческими стали легендарные «Красные обозы», перевозившие на фронт тысячи тонн необходимого бойцам груза, в который сделала свой вклад каждая семья Тувы.

В честь великого праздника в Туве сегодня прошел торжественный парад. На площади Арата в столице региона с утра собрались тысячи человек. По традиции, парад сопровождало живое исполнение сводного военного оркестра Кызылского гарнизона,

Открытие парада началось с торжественного вноса Государственного флага РФ, флага Республики Тыва и копии штурмового флага 150-й Идрицкой стрелковой дивизии, ставшего главным символом победы Советского народа в Великой Отечественной войне. Чести внести знамена на главную площадь столицы Тувы удостоились выпускники 2026 года Кызылского президентского кадетского училища, представители трёх братских народов – русские, тувинцы, монголы, чьи предки внесли свой вклад в Великую Победу. Военный парад принимал начальник Кызылского гарнизона гвардии подполковник Вадим Кольмягин.

В своем поздравлении Владислав Ховалыг отметил, что жители России с каждым годом всё острее осознают великое значение Победы над жестоким и коварным врагом.



«Тува начинала своё участие в Великой Отечественной войне как первый иностранный союзник СССР, а завоёванную в общей борьбе Победу праздновала уже в составе многонациональной семьи советских народов, – сказал он. – Каждый военный парад Победы – свидетельство того, что подвиг наших отцов, дедов и прадедов навечно сохранится в благодарной памяти народа! Пусть День Победы навсегда останется днем великого триумфа нашего народа и немеркнущей воинской славы России! Пусть крепнет могущество нашей Родины! Слава народу – победителю! Слава защитникам Отечества!», - сказал Глава Тувы.

Поздравление парадные расчеты встретили троекратным «Ура!», после чего прошли торжественным маршем в сопровождении сводного духового оркестра перед собравшимися зрителями. После парадных расчетов под сопровождение песни Расула Гамзатова «Журавли» на площадь Арата вышел «Бессмертный полк». Участники несли портреты своих героев – тувинских добровольцев, участников Великой Отечественной войны, а также участников специальной военной операции. Всего перед зрителями прошли более семисот человек, которые высоко держали над головами портреты своих родных героев, отдавших жизни за борьбу с нацизмом – и тех, кто сражался на полях Великой Отечественной войны, и тех, кто пал смертью храбрых в ходе СВО. Зрители на площади Арата встретили участников шествия «Бессмертного полка» аплодисментами, отдавая дань уважения памяти героев.

А накануне в память о событиях Великой Отечественной войны в Кызыле прошли торжественные митинги. Глава Тувы Владислав Ховалыг принял участие в почётной церемонии возложения венков и цветов к мемориалу воинам Великой Отечественной на Площади Победы.

«Память о подвиге наших дедов - не просто дань уважения прошлому, а прочная связь поколений. Сегодняшние защитники Родины, участники специальной военной операции, достойно продолжают традиции предков, храня любовь к Отчизне и верность ее идеалам. Пусть память о героизме наших предков живет в сердцах каждого, передаваясь от поколения к поколению. Склоняем головы в благодарности и скорби. Вечная память героям!» - подчеркнул Владислав Ховалыг.



Церемонии возложения венков последовательно состоялись ещё на трёх памятных площадках: у Памятника тувинским добровольцам, у мемориала «Кызыл-Кош», а также у нового памятника братьям Шумовым. Память ушедших почтили традиционной минутой молчания под тревожный стук метронома.



81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в Туве встречают 46 ветеранов. По данным Минтруда республики, в их числе один инвалид Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, трое участников боевых действий, приравненных к участникам ВОВ, один узник фашистских концлагерей (это Абросимов Георгий Васильевич, Марков Кирилл Иванович, Крутиков Анатолий Михайлович, Шелепов Илларион Васильевич и Ширинкина Алевтина Илларионовна), 24 труженика тыла и 17 вдов ветеранов Великой Отечественной войны.

Также накануне Дня Победы в Доме народного творчества состоялось торжественное собрание, посвященное 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Несмотря на ограниченный формат проведения, парад 9 Мая в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне собрал в столице Тувы вместе со зрителями более 10 тысяч человек. После шествия "Бессмертного полка" для жителей и гостей столицы Тувы состоится концерт на площади Арата с участием лучших творческих коллективов республики. На площади работают тематические площадки, состоится традиционный праздничный республиканский турнир по хурешу с участием сильнейших борцов республики на стадионе «Хуреш». А завершится празднование Дня Победы представлением шоу свето-музыкального фонтана на площади Арата.