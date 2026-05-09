09 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

Руководители регионов Урала поздравили уральцев с 9 мая

Руководители уральских регионов опубликовали поздравления с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

Полпред УрФО Артем Жога назвал 9 мая главным праздником страны. "Сегодня мы отдаем дань памяти миллионам наших соотечественников, которые сражались с фашизмом на передовой и в тылу. Подвиг советского народа для нас - нравственный ориентир, наглядный пример того, что в единстве сокрыта великая сила России. Уральский федеральный округ сыграл важную роль в разгроме фашизма. В наших регионах сосредоточена ключевая оборонная база страны, где ковалась мощь армии, создавалось оружие Победы и обеспечивался надежный тыл. Уже 12 городов округа носят звание Город трудовой доблести, что является гордостью и признанием огромного вклада жителей округа", говорится в сообщении полпреда.

Вместе с свердловским губернатором Денисом Паслером полпред утром возложил цветы к Вечному огню Широкореченского мемориала в Екатеринбурге. Торжественно-траурная церемония "Память" традиционно открыла мероприятия Дня Победы на Среднем Урале. Память павших воинов Минутой молчания и возложением цветов.

(2026)|Фото: департамент информполитики Свердловской области

"С Днём Победы, дорогие земляки! Счастья и благополучия! С праздником, уважаемые ветераны! Мы все – Средний Урал и вся Россия – помним ваш подвиг, гордимся Великой Победой и благодарны вам за жизнь!" - поздравил свердловчан Денис Паслер.

Глава Челябинской области Алексей Текслер записал видеообращение к жителям Южного Урала в Аллее славы на фоне монумента защитникам Отечества.

"Мы прямые наследники поколения победителей. Их подвиги на поле боя и у заводских станков служат для нас призывом и руководством к действию. В сердцах воинов, которые прямо сейчас выполняют задачи специальной военной операции, живут мужество и отвага героев Великой Отечественной войны. Терпение и стойкость тружеников тыла вдохновляют работников стратегических предприятий, волонтеров, всех, кто поддерживает наши вооруженные силы. И все так же с надеждой и верой ждут бойцов матери, жены и сестры. В День Великой Победы мы поименно вспоминаем тех, кто своим беспримерным героизмом защитил страну и мир от нацизма. В каждом городе и каждом селе люди несут цветы к вечному огню. С особым чувством встречаю 9 мая в городах Трудовой Доблести, Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Миассе. Духовная связь поколений становится крепче. Дорогие друзья, поздравляю всех с Днём Победы. Низкий поклон ветеранам, великая благодарность тем, кто сегодня продолжает славные воинские традиции. Счастья и благополучия в каждый дом. С праздником!", - заявил Текслер.

Тюменский губернатор Александр Моор подчеркнул, что 9 мая - день, когда мы с особой гордостью и благодарностью вспоминаем фронтовиков и тружеников тыла. Подвиг поколения победителей – немеркнущий со временем пример стойкости, мужества, любви к Отечеству.

"В годы Великой Отечественной войны в борьбе с фашизмом сплотились все народы нашей страны. И в прошлом, и в наши дни единство многонационального народа – главный источник силы. Сегодня суверенитет и независимость нашей страны плечом к плечу отстаивают участники специальной военной операции. Память о героях и ответственность за будущее России укрепляют наше единство, помогают преодолевать трудности и идти вперед. Победа будет за нами!" - говорится в поздравлении главы Тюменской области.

Глава Югры Руслан Кухарук в своем видеообращении подчеркнул, что в истории победы есть традиции, написанные югорчанами. Из городов и поселков округа жители выходили на поле боя, сражаясь с самым ожесточенным противником. Надежной опорой для бойцов на передовой стали труженики тыла. Они снабжали армию продовольствием, направляли средства на построение танков и самолетов. И ежедневно, ежечасно совершали героические трудовые подвиги. В год единства народов России, объявленный президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, мы как никогда понимаем, наша сила в том, что мы вместе. С особой признательностью мы обращаемся к ветеранам, склоняем голову перед вашим подвигом, перед вашей самоотверженностью. Сегодня дело своих дедов и прадедов продолжают участники специальной военной операции. Они с честью выполняют боевые задачи, защищая свою близкую и родную землю. В их мужестве и стойкости мы видим ту же силу, которая вела героев Великой отечественной войны", - заявил Кухарук.

Ямальский губернатор Дмитрий Артюхов отметил, что 9 мая душу каждого наполняет особое чувство единения с ближними и гордости за Родину. "Мы вспоминаем героев наших семей и думаем об огромной силе стойкого, несломленного народа, победившего немыслимое зло. Ни один подвиг не сравнится с подвигом самоотречения и мужества, который наши предки день за днём совершали на фронте и в тылу. Вся наша сегодняшняя жизнь: тепло родного дома и смех детей, греющие душу воспоминания и надежда на завтра — их заслуга. Они продолжают жить в каждой минуте радости, в каждом шаге, который мы делаем в будущее. Они продолжают жить, пока мы храним память о них. Вечная память павшим героям. Вечная слава героям живым. С Днём Великой Победы!" - подчеркнул глава ЯНАО.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков накануне на концерте, посвященном 9 мая, отметил, что по всей стране идут такие концерты. "На этих концертах звучат песни, которые сплачивают наш народ по принципу кодового слова. Потому что слова этих песен, их музыка записаны в нашу общую генную память. Генную память каждого из нас. Это как прививка, сделанная однажды, позволяющая всегда по жизни отличать истину ото лжи, настоящее от пустого, называя белое белым, а черное черным. И сегодня здесь снова прозвучат эти слова и эта музыка. Я очень хочу, чтобы, слушая, мы снова вспомнили, что мы единый народ, народ-победитель, которому под силу все. Чтобы вы обязательно вспомнили всех ваших родных героев поимённо, не забывая никого. Чтобы вы обязательно поговорили со своими детьми и внуками о том, как это важно и почему это важно, чтобы им это также передалось от вас по цепочке генной памяти, на вечную память, чтобы наш народ и в будущем оставался един во всем, что касается Великой Победы. С наступающим праздником вас, друзья. С Днем Великой Победы!" - сказал губернатор.

Теги: 9 мая, день победы, губернаторы


