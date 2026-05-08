В Новосибирске проверят баннеры к 9 мая с изображением орангутана

Прокуратура и Роскомнадзор проверят поздравительные баннеры в честь 9 мая с изображением орангутана в Новосибирске.

Баннеры с изображением орангутана Бату разместил новосибирский зоопарк. Бату – звезда зоопарка, но в социальных сетях многие назвали композиции с животным кринжовыми. Руководство зоопарка заявило, что ничего негативного в баннерах не видит, поскольку эта кампания выражает благодарность за спасение животных в годы Великой Отечественной войны.

"Мне кажется, это, наоборот, правильная история. Мы - зоопарк, логично, что мы используем в поздравительных баннерах фото животных", - цитирует ТАСС директора Новосибирского зоопарка Андрея Шило.