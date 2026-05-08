КП: В Екатеринбурге 9 мая не будет вечернего салюта

В Екатеринбурге не будут проводить праздничный салют в День Победы 9 Мая, сообщает КП-Екатеринбург со ссылкой на свой источник.

Из запланированных городских мероприятий в программе сохраняется утренний Парад Победы с участием войск Екатеринбургского гарнизона. Он пройдет на площади 1905 года. Также в очном формате пройдет шествие Бессмертного полка.

В 12.00 вальс Победы исполнят студенты высших учебных заведений и учреждений среднего профессионального образования, воспитанники кадетских корпусов и школьники Свердловской области. Ожидается, что в мероприятии примет участие заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

В 17.00 начнется гала-концерт "За Россию, за мою!" с участием ансамбля танца и музыки "Иван да Марья" и фолк-группы "CANTADORA". Завершится концерт выступлением хора Валаамского монастыря.

Пресс-служба Центрального военного округа пока не подтвердила, но и не опровергла информацию об отмене праздничного салюта.