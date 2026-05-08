Удар по Трампу. Суд в США признал незаконной его глобальную пошлину 10%

Федеральный торговый суд США признал незаконной 10%-ю пошлину на импорт, введенную президентом Дональдом Трампом. Суд удовлетворил иск малого бизнеса и ряда штатов, запретив взимать пошлину с двух компаний и штата Вашингтон.

Пошлина была введена на 150 дней для поддержки американских производителей на основании чрезвычайных полномочий в сфере международной торговли в дополнение к уже существующим тарифам.

Недавно Верховный суд США постановил, что пошлины, введенные Трампом, противоречат законодательству, а президент превысил полномочия. Трамп заявил, что он не удивлен, так как судьи "радикально левые", а Верховный суд находится под иностранным влиянием.

Политолог-американист Малек Дудаков пишет, что Трампа "дожимают". И Белый дом вряд ли будет даже пытаться подавать апелляцию, так как в Верховном суде унизительно проиграет. Причем отмена глобальной пошлины произошла сразу после того, как Трамп поставил ЕС ультиматум по пошлинам. Это происходит в самый неудобный момент для Трампа - накануне визита в Китай. Угрожать Китаю теперь нечем, и он едет в Пекин ни с чем.

Отмена пошлин вынуждает Белый дом начать выплату компенсаций за уплаченные тарифы на сумму в 170 млрд долларов. Разрешить бюджетный кризис за счет протекционизма так и не удалось. Импортерам компенсируют часть убытков, но простым американцам это не поможет, инфляцию назад не отыграть, заключает эксперт.