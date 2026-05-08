В Екатеринбурге установят один из самых высоких православных памятников в России

В Екатеринбурге приступили к установке деталей масштабной скульптурной композиции "Собор Архистратига Михаила".

Уникальный монумент будет установлен в спортивном квартале "Архангел Михаил" и станет подарком городу от Русской медной компании. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, одним из первых элементов, привезенных в Екатеринбург из мастерской в Нижнем Новгороде, стал огромный бронзовый шар. Он около двух метров в диаметре и весит более двух тонн.

Когда его установят на постамент, шар покроют позолотой. Он будет символизировать мироздание, а восемь архангелов во главе с Архистратигом Михаилом будут словно парить над миром. Держаться вся эта конструкция будет на скрытых креплениях.

Также с первой фурой прибыли специальные бронзовые пластины, которыми покроют верхний уровень основы монумента в виде двух столбов, на них и будет держаться шар. Первыми над шаром воспарят три архангела – Иегудиил, Иеремиил и Уриил.

Перед установкой все элементы памятника освятил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. В православной традиции освящение деталей или целых скульптурных композиций является важным церковным обрядом. Основной целью этого действия является наделение объекта духовной значимостью. После освящения предмет становится сакральным и получает священный статус. При этом освящение символизирует почитание изображенного святого, а не самого материала, из которого изготовлена скульптура. Согласно учению Церкви, через такие освященные предметы верующие могут получать благодать Святого Духа.

"Мы видим, как Бог содействует от доброй мысли, от доброго намерения к совершению дела все происходит. Совершенно недавно Игорь Алексеевич Алтушкин делился своим добрым намерением прославить Архангела Михаила восстановлением храмов, благоустройством места жизни людей, установкой такой скульптурной композиции. Сегодня мы уже видим, что эта композиция возводится. Осталось ее аккуратно собрать, смонтировать и просить, чтобы ангелы, архангелы стояли на страже нашего города и нашей Богом хранимой России. Пусть все получится!", - отметил митрополит.

Согласно Священному Писанию, архангел Михаил является предводителем небесного войска ангелов и архангелов, то есть архистратигом. Он олицетворяет высшую силу, сокрушающую зло. Именно поэтому на иконах он часто изображается в доспехах, вооруженный мечом. Изображение его с поднятым вверх мечом указывает на то, что этим мечом низверг дьявола в ад.

В широком смысле образ святого символизирует борьбу с любым беззаконием и победу добра. А слово "собор" в данном случае означает не храм, а сбор или собрание, что и будет отражено в скульптуре.

Архитектор скульптурной композиции "Собор Архистратига Михаила" – Алексей Щитов, член Союза художников России. Его работы в жанре монументальной скульптуры расположены по всей России. В 2024 году скульптурная композиция Щитова была установлена в Екатеринбурге у Главного управления МЧС России по Свердловской области в честь 375-летия пожарной охраны России. А в прошлом году в Челябинске установили первую композицию "Собор Архистратига Михаила" на площади перед кафедральным собором Рождества Христова. С 2016 года РМК активно участвует в строительстве, отделке храма и благоустройстве территории вокруг него.

"Мне выпала честь создать сразу две скульптурные композиции в честь Собора Архистратига Михаила. Он уникален тем, что здесь представлены все восемь архангелов во главе с архангелом Михаилом. Таких монументов в России еще не было. Если в Челябинске архангелы стоят спиной друг к другу, словно прикрывая собой и защищая мир людей, то в Екатеринбурге они будут парить над шаром, который символизирует мироздание. Тем самым мы показываем, что архангелы всегда стоят на защите людей от сил зла", - рассказал Алексей Щитов.

По высоте монумент будет одним из самых высоких православных памятников в России – около 16 метров. Сегодня одним из самых высоких православных монументов считается статуя князя Владимира на Боровицкой площади в Москве. Его высота – 17,5 метра.

Завершить установку монумента в Екатеринбурге планируют к августу этого года.