В Екатеринбурге установят один из самых высоких православных памятников в России

08 Мая 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Свердловская область В России
Фото: пресс-служба РМК

В Екатеринбурге установят один из самых высоких православных памятников в России

В Екатеринбурге приступили к установке деталей масштабной скульптурной композиции "Собор Архистратига Михаила".

Уникальный монумент будет установлен в спортивном квартале "Архангел Михаил" и станет подарком городу от Русской медной компании. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, одним из первых элементов, привезенных в Екатеринбург из мастерской в Нижнем Новгороде, стал огромный бронзовый шар. Он около двух метров в диаметре и весит более двух тонн.

Когда его установят на постамент, шар покроют позолотой. Он будет символизировать мироздание, а восемь архангелов во главе с Архистратигом Михаилом будут словно парить над миром. Держаться вся эта конструкция будет на скрытых креплениях.

Установка масштабной скульптурной композиции "Собор Архистратига Михаила" в Екатеринбурге(2026)|Фото: Екатерина Киселёва

Также с первой фурой прибыли специальные бронзовые пластины, которыми покроют верхний уровень основы монумента в виде двух столбов, на них и будет держаться шар. Первыми над шаром воспарят три архангела – Иегудиил, Иеремиил и Уриил.

Перед установкой все элементы памятника освятил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. В православной традиции освящение деталей или целых скульптурных композиций является важным церковным обрядом. Основной целью этого действия является наделение объекта духовной значимостью. После освящения предмет становится сакральным и получает священный статус. При этом освящение символизирует почитание изображенного святого, а не самого материала, из которого изготовлена скульптура. Согласно учению Церкви, через такие освященные предметы верующие могут получать благодать Святого Духа.

Установка масштабной скульптурной композиции "Собор Архистратига Михаила" в Екатеринбурге(2026)|Фото: Екатерина Киселёва

"Мы видим, как Бог содействует от доброй мысли, от доброго намерения к совершению дела все происходит. Совершенно недавно Игорь Алексеевич Алтушкин делился своим добрым намерением прославить Архангела Михаила восстановлением храмов, благоустройством места жизни людей, установкой такой скульптурной композиции. Сегодня мы уже видим, что эта композиция возводится. Осталось ее аккуратно собрать, смонтировать и просить, чтобы ангелы, архангелы стояли на страже нашего города и нашей Богом хранимой России. Пусть все получится!", - отметил митрополит.

Освящение масштабной скульптурной композиции "Собор Архистратига Михаила" в Екатеринбурге(2026)|Фото: Екатерина Киселёва

Согласно Священному Писанию, архангел Михаил является предводителем небесного войска ангелов и архангелов, то есть архистратигом. Он олицетворяет высшую силу, сокрушающую зло. Именно поэтому на иконах он часто изображается в доспехах, вооруженный мечом. Изображение его с поднятым вверх мечом указывает на то, что этим мечом низверг дьявола в ад.

В широком смысле образ святого символизирует борьбу с любым беззаконием и победу добра. А слово "собор" в данном случае означает не храм, а сбор или собрание, что и будет отражено в скульптуре.

Рендер масштабной скульптурной композиции "Собор Архистратига Михаила" в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Архитектор скульптурной композиции "Собор Архистратига Михаила" – Алексей Щитов, член Союза художников России. Его работы в жанре монументальной скульптуры расположены по всей России. В 2024 году скульптурная композиция Щитова была установлена в Екатеринбурге у Главного управления МЧС России по Свердловской области в честь 375-летия пожарной охраны России. А в прошлом году в Челябинске установили первую композицию "Собор Архистратига Михаила" на площади перед кафедральным собором Рождества Христова. С 2016 года РМК активно участвует в строительстве, отделке храма и благоустройстве территории вокруг него.

Рендер масштабной скульптурной композиции "Собор Архистратига Михаила" в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба РМК

"Мне выпала честь создать сразу две скульптурные композиции в честь Собора Архистратига Михаила. Он уникален тем, что здесь представлены все восемь архангелов во главе с архангелом Михаилом. Таких монументов в России еще не было. Если в Челябинске архангелы стоят спиной друг к другу, словно прикрывая собой и защищая мир людей, то в Екатеринбурге они будут парить над шаром, который символизирует мироздание. Тем самым мы показываем, что архангелы всегда стоят на защите людей от сил зла", - рассказал Алексей Щитов.

Рендер масштабной скульптурной композиции "Собор Архистратига Михаила" в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба РМК

По высоте монумент будет одним из самых высоких православных памятников в России – около 16 метров. Сегодня одним из самых высоких православных монументов считается статуя князя Владимира на Боровицкой площади в Москве. Его высота – 17,5 метра.

Завершить установку монумента в Екатеринбурге планируют к августу этого года.

Теги: установка, монумент, шар, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети



    Подробнее от Сервис Руки о ремонт плиты в Нижнем Новгороде и области