Китай выделил частоты для запуска связи 6G в тестовом режиме

Китай выделил специальный диапазон частот 6 ГГц для создания сетей 6G. Министерство промышленности и информатизации КНР официально разрешило группе IMT-2030 проводить испытания новой связи в отдельных регионах страны. Теперь специалисты смогут на практике проверить, как работают технологии 6G в реальных ситуациях и соответствуют ли они мировым стандартам, которые установил Международный союз электросвязи, пишет "Синьхуа Новости".

В министерстве уверены, что это решение ускорит научные исследования и поможет быстрее разработать единые правила работы новой сети. Государство рассчитывает, что компании оперативно перейдут от тестов к массовому производству оборудования. Такой подход даст мощный толчок развитию высоких технологий в Китае и позволит стране занять лидирующие позиции в сфере связи следующего поколения.