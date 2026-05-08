Структура "Ростеха" требует от челябинских завода и НИИ 774,2 миллиона

Концерн радиостроения "Вега" специализируется на разработке и производстве радиоэлектронных изделий.

Иск подан к двум АО – радиозаводу "Полёт" и "Научно-исследовательскому институту по измерительной технике – радиотехническим комплексам имени Брейгина". Сумма требований – 774,2 млн руб. Предварительное судебное заседание назначено на 10.15 24 июня, сообщает пресс-служба Арбитражного суда Челябинской области.

Концерн радиостроения "Вега" (входит в госкорпорацию "Ростех") обратисля в Арбитражный суд Челябинской области. Он требует от двух южноуральских организаций крупную сумму.



