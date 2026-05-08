"Урал" получил лицензию для участия в РПЛ сезона-2026/27

Российский футбольный союз официально объявил, какие команды прошли лицензирование для участия в следующем розыгрыше РПЛ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РФС, сыграть в Российской Премьер-лиге сезона-2026/27 получили право 20 клубов. Это все действующие участники РПЛ, а также четыре представителя Первой лиги: воронежский "Факел", московская "Родина", волгоградский "Ротор" и екатеринбургский "Урал".

Отмечается, что часть клубов получила лицензии с условием предоставления в установленные сроки дополнительной информации, уточняющей содержание ранее направленных документов. Что это за команды, не сообщается.

Всего в чемпионате РПЛ выступают 16 команд. В ближайшее время станет известно, кто из них вылетит в Первую лигу. В свою очередь, им на смену поднимутся клубы из Первой лиги. Также запланированы стыковые матчи между представителями этих двух дивизионов.

Ранее главный тренер ФК "Урал" Василий Березуцкий допустил, что его команда не выйдет в Российскую Премьер-лигу напрямую по итогам нынешнего сезона.