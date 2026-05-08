Обвиняемого в убийстве чемпиона России по многоборью в Калуге арестовали
В Калуге суд заключил под стражу на два месяца мужчину, обвиняемого в убийстве чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева.
Как сообщило СУСК по Калужской области, фигурант признал вину.
Убийство произошло в ночь с 6 на 7 мая на улице Болотникова в Калуге. По версии следствия, 41-летний мужчина "на почве личных неприязненных отношений" не менее двух раз выстрелил из огнестрельного оружия в своего знакомого и скрылся.
Телеграм-канал Baza без ссылки на источник писал, что напавшим на Исаева мог быть бывший молодой человек его девушки.