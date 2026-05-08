Разрыв связей: Союз журналистов России окончательно исключили из международной структуры

Международная федерация журналистов окончательно исключила из своего состава Союз журналистов России. Пресс-служба российского объединения подтвердила эту новость. Зарубежные коллеги пошли на такой шаг из-за того, что в 2022 году СЖР открыл свои отделения в Херсонской и Запорожской областях.

Российская сторона объяснила свои действия заботой о людях. В СЖР подчеркнули: новые офисы нужны только для того, чтобы обеспечивать безопасность сотрудников СМИ и помогать им финансово в трудное время. Представители союза обвинили международную структуру в лицемерии. Они считают, что защита коллег - это прямая обязанность любой профессиональной организации, которая не нарушает никаких правил.

СЖР не будет подавать апелляцию или судиться с международной инстанцией. Руководство организации уверено, что в нынешней ситуации спорить бесполезно. Теперь союз сосредоточит все силы на работе внутри страны. Организация продолжит поддерживать российских журналистов и выполнять свои задачи, не обращая внимания на решения зарубежных регуляторов и политику.