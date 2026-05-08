Пермские нейрохирурги рассказали, как провели операцию во время атаки беспилотников — вчера в их корпусе повылетали стекла и двери, сообщает Ural Mash.



По словам врачей, на осознание налета ушло 30 секунд. После короткого обсуждения медики решили не прерывать операцию по удалению межпозвоночной грыжи и продолжили работу, сместившись подальше от окон. Среди медиков был и анестезиолог Константин Тихонов — по специальности он работает всего год, а в больнице третий месяц.



Когда пациент отошел от наркоза, врачи рассказали ему о происходящем на улице и сообщили, что операция прошла успешно.