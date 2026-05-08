Российский седан Senat 900 готов к производству на мощностях Toyota

Новый российский автомобильный бренд Senat успешно прошел сертификацию. Компания "СЗПК" получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС), которое позволяет собирать и продавать машины в России. Производство наладят на заводе в Санкт-Петербурге, где раньше японский концерн Toyota выпускал свои автомобили, пишет РИА Новости.

Новинка получила название Senat 900. Это большой полноприводный седан длиной более пяти метров. Покупатели смогут выбрать одну из двух версий салона: с обычным трехместным задним сиденьем или с двумя отдельными креслами для пассажиров сзади.

Инженеры оснастили автомобиль мощным трехлитровым бензиновым двигателем V6. Мотор выдает 326 лошадиных сил и обеспечивает крутящий момент 450 ньютон-метров. Получение всех документов подтверждает, что завод готов к запуску конвейера и официальным продажам.

Сообщалось, что компании Hyundai и Toyota официально закрепили за собой права на бренды Centennial и Toyota Venza в России, получив в апреле 2026 года положительные решения от Роспатента. Теперь иностранные производители могут законно продавать на российском рынке широкий спектр техники - от легковых и спортивных машин до грузовиков и фургонов.