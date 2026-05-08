В Чебаркуле отменили уличное празднование Дня Победы

Для обеспечения безопасности 9 мая все уличные праздничные мероприятия отменяются как в самом Чебаркуле, так и в посёлках Каширина и Куйбышева. Массовое скопление людей в праздничные дни запрещено.

Это касается в том числе возложения цветов и венков у Вечного огня и других мемориалов. Праздничный концерт, ранее запланированный на вечер, переносится на 12.00 и в центр досуга имени Горького, сообщает мэрия.