Жительница Екатеринбурга похитила почти 3 млн рублей у своего умершего отца

Жительницу Екатеринбурга судят за хищение почти 3 млн рублей. Деньги предназначались ее отцу, умершему много лет назад.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в 2019 году женщина решила похитить пенсионную выплату, назначенную ее отцу, который скончался на территории иностранного государства. Она подала в управление Пенсионного фонда России в Екатеринбурге недостоверные сведения о том, что отец якобы живет в РФ и желает получать причитающуюся ему пенсию на определенный расчетный счет.

Аферистка предоставила поддельную нотариально заверенную доверенность на представление его интересов в госучреждениях. На основании поданного ею заявления с августа 2019 по март 2025 года пенсия отца зачислялась на расчетный счет, к которому мошенница имела доступ.

В итоге все махинации вскрылись. Согласно данным, предоставленным НЦБ Интерпола, отец женщины скончался еще в декабре 2015 года. Размер похищенных выплат превысил 2,7 млн рублей.

На сегодняшний день расследование завершено. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд уральской столицы.