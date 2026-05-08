08 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области

В Тюменской области проходят рейды по предупреждению нарушений правил оборота оружия и браконьерства

В Тюменской области проходят рейды по предупреждению нарушений правил оборота оружия и браконьерства, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В период весеннего охотничьего сезона на плановой основе сотрудники лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тюменской области во взаимодействии с коллегами из полиции и областного Госохотдепартамента проводят профилактические рейды.

В рамках мероприятия "Арсенал" проведено более 300 проверок, в ходе которых выявлено 64 административных правонарушения в сфере оборота оружия. У владельцев, несоблюдающих действующее законодательство РФ, изъято 100 единиц зарегистрированного оружия и более 600 патронов. Гражданами добровольно сдано на утилизацию 37 единиц оружия, более 120 боеприпасов.

Сотрудники Росгвардии и работники Госохотдепартамента в ходе рейдов в охотничьих угодьях проводят профилактические беседы с любителями охоты, акцентируют их внимание на установленные правила добычи птиц и животных, основные правила хранения, транспортировки и использования оружия, а также информируют о последних изменениях российского законодательства в сфере оборота оружия.

"Транспортировка всех единиц оружия обязательно должна осуществляться отдельно в чехлах, кобуре, специальных футлярах или в специальной упаковке производителя оружия. Оно должно быть разряжено и поставлено на предохранитель, отдельно от патронов. Строго запрещено использование технически неисправных патронов и оружия, передача его другим лицам, а также ношение огнестрельного оружия гражданином, находящимся в состоянии опьянения. В домашних условиях также необходимо неукоснительно соблюдать условия хранения оружия – сейф закрыт, ключ должен находиться только у владельца. В период летних каникул внимательно к детям, чтобы они не имели допуска к оружию и боеприпасам", - напоминают сотрудники лицензионно-разрешительной работы.

Профилактическая и контролируемая работа в Тюменской области продолжается.

Теги: браконьерство, оружие, рейды


