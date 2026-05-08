Песков: Кремль не отзывал аккредитацию зарубежных СМИ на парад Победы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что Кремль отозвал аккредитацию ряда зарубежных СМИ на парад в честь Дня Победы на Красной площади.

"Нет, Spiegel дает неверную информацию, ложную информацию - так мы и можем это констатировать", - приводит слова Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля добавил, что число журналистов, которые будут освещать парад на Красной площади, ограничено, это связано с форматом парада в этом году. «Но ни у кого аккредитация не отзывалась", - подчеркнул он.

Ранее издание Spiegel сообщило, что у журналистов ряда иностранных СМИ отозваны аккредитации на освещение Парада Победы в Москве 9 мая. Об аннулировании аккредитаций редакциям сообщили по телефону. Помимо Spiegel аккредитации якобы лишены журналисты немецких медиакомпаний ARD и ZDF, корреспондент Sky, сотрудники французского агентства AFP, итальянской телекомпании Rai и японской NHK.