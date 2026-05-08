В Москве курьерам запретили ездить быстрее 25 километров в час

Власти Москвы ограничили скорость курьеров на электросамокатах, велосипедах и мопедах до 25 километров в час. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта. Чиновники внедряют систему цифрового контроля, которая будет следить за передвижением сотрудников служб доставки по всему городу.

Специальная программа будет автоматически регулировать скорость и зоны движения транспорта. В департаменте транспорта подчеркнули, что курьеры технически не смогут разогнаться в "медленных зонах", так как электроника сама ограничит возможности техники. Новые правила сделают поездки доставщиков более предсказуемыми и безопасными для пешеходов.

Сообщалось, что в Челябинске расширили список зон, где запрещено ездить на электросамокатах. Вице-мэр Дмитрий Агеев сообщил, что власти уже направили новые правила операторам кикшеринга.