В Госдуме предложили включить в "белые списки" все российские банки

В так называемые "белые списки" нужно внести все российские банки, а не только самые крупные, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Депутат собирается направить эту просьбу Минцифры России.

По словам Аксакова, в регионах граждане часто пользуются услугами небольших банков, доступ к которым оказывается заблокирован при отключении мобильного интернета.

Сейчас в "белых списках" только пять российских банков - ВТБ, Альфа-банк, ПСБ, МТС Банк и Газпромбанк.

Инициативу поддерживает Ассоциация российских банков, передают "Известия".

Отметим, что "белые списки" работают не всегда. Так, 5 мая пользователи из Москвы сообщали, что у них нет мобильного интернета и "белые списки" не работают. Минцифры в тот же день сообщило, что прорабатывает с силовиками вопрос о разрешении доступа к "белым спискам". Затем министерство сообщило, что 9 мая в столице не будет доступа к мобильному интернету и в том числе "белым спискам" для обеспечения безопасности.