Верховный суд не нашел основания для запрета портала "ЯПлакалъ" - источник

Верховный суд России не обнаружил в деле юмористического портала "ЯПлакалъ" экспертизы, на основе которого Чертановский суд Москвы вынес решение о запрете ресурса в интернете.

"В Верховном суде РФ изучили материалы и установили, что нет экспертизы, на основании которой могло приниматься такое решение", - передает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник. Сегодня апелляцию на решение районного суда рассмотрит Мосгорсуд.

Ранее СМИ сообщили, что суд принял решение по "ЯПлакалъ" и еще двум ресурсам с анекдотами, поскольку на сайтах есть материалы с высказываниями, "которые можно квалифицировать как унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности".

При этом в пресс-службе Роскомнадзора уточнили, что сайт "ЯПлакалъ" не попал в специализированный реестр заблокированных сайтов, так как суд в решении не указал конкретные материалы, которые признаются запрещенными.

Сайт с приколами, анекдотами и "фотожабами" был создан в 2004 году выпускниками пермской физико-математической гимназии. С нулевых и до начала 20-х годов входил в сотню самых посещаемых ресурсов в Рунете. В 2014 и 2015 годах развлекательное сообщество "ЯПлакалъ" удостоилось "Премии Рунета" в номинации "Народное голосование" — "Сообщество Рунета", а в 2018 году — в номинации "Народное голосование" — "Интернет-проект".