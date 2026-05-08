МИД Латвии вызвал дипломата России из-за падения украинских дронов

Министерство иностранных дел Латвии выразило протест России из-за инцидента с беспилотниками 7 мая.

Временного поверенного в делах России в республике Дмитрия Касаткина вызвали в ведомство и вручили ему ноту протеста после падения на территории страны БПЛА, несмотря на то, что они принадлежали Украине.

В опубликованном на сайте МИД Латвии заявлении указывается, что конфликт на Украине "создает риски возникновения инцидентов в сфере безопасности во всем регионе".

Напомним, в воздушное пространство Латвии утром 7 мая вошли несколько беспилотников, один из них упал на территории нефтебазы в городе Резекне. В результате инцидента повреждены четыре резервуара, в которых в тот момент не было нефтепродуктов. Еще один беспилотник упал на поезд. Как заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, согласно предварительным данным, в республику могли залететь дроны, "направленные с украинской стороны в сторону России".