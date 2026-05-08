Сто Екатерин спели "Катюшу" на острове Русский во Владивостоке

В Дальневосточном федеральном университете прошел массовый флешмоб "Поем "Катюшу" вместе". Сто женщин с именем Екатерина надели весенние платья, русские платки или военную форму, чтобы исполнить легендарную песню в кампусе вуза. Вместе с Приморьем эту композицию одновременно спели жители еще 20 российских городов.

В пресс-службе регионального правительства рассказали, что самой младшей участнице акции исполнилось всего пять лет. В одном хоре пели студентки, преподаватели, сотрудницы университета и гостьи города. Многие пришли на мероприятие целыми семьями.

Ректор ДВФУ Борис Коробец отметил, что такие акции объединяют людей разных возрастов через живую историю и культуру. По его словам, участие детей доказывает: молодежь помнит традиции и бережет наследие, которое передается из поколения в поколение.

Сообщалось, что в День Победы, 9 мая, РЖД проведет акцию "Гудок Победы": ровно в полдень все поезда в стране - от электричек до грузовых составов - подадут долгий звуковой сигнал. Эта традиция зародилась еще в 1945 году, когда паровозы зашумели по всей стране за несколько минут до официального сообщения о капитуляции Германии.